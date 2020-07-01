MSC World Europa İçin “Coin Ceremony” Gerçekleştirildi

MSC Cruises’ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gücüyle çalışan ilk gemisi olma özelliği taşıyan MSC World Europa için Fransa'nın Saint-Nazaire kentindeki Chantiers de l'Atlantique Tersanesi’nde bir denizcilik geleneği olan “Coin Ceremony” gerçekleştirildi.

Fransa'da inşa edilecek ilk 200.000+ brüt tonajlı MSC World Europa’nın, 2022 yılında hizmete girmesi ile sınıfının en teknolojik ve çevresel olarak en gelişmiş LNG destekli kruvaziyer gemilerinden biri olması planlanıyor.

Alexa Aponte-Vago'nun kızı Zoe Africa Vago ile MSC Cruises İcra Kurulu Başkanı eşi Pierfrancesco Vago ve Chantiers de I'Atlantique İnsan Kaynakları Departmanından Aurore Bezard, gemi sahibi ve üreticilerini temsilen geleneksel denizcilik ritüelini gerçekleştirerek, geminin ana omurgasına, proje ve geminin denizdeki operasyonel yaşamı için iyi şans getireceğine inanılan “iki sikke” yerleştirdiler.

MSC Cruises İcra Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago şunları söyledi: “MSC World Europa, çevre yönetimine olan bağlılığımızın bir kanıtı olarak, ticari deniz operasyonları için en çevre dostu yakıt LNG gücü ile çalışan diğer birçok yolcu gemisine nazaran karbon emisyonunu daha da azaltarak en çevreci gemi olacaktır. Bu gemimizle birlikte uzun vadeli olarak planladığımız, operasyonlardan kaynaklanan sıfır emisyon hedefimize ulaşmak için gelişmiş çevre teknolojisine yatırım yapma inancımızı da yeniden vurgulamak istiyoruz. ”

Chantiers de l’Atlantique Genel Müdürü Laurent Castaing şunları ekledi: “Geleceğin seyri için standartları belirleyecek bir gemi inşa etmeye başlamaktan gurur duyuyoruz. MSC Cruises ile olan 20 yıllık işbirliğimizde önemli bir kilometre taşı olan bu gemi ile, şimdiye kadar yapılmış en teknolojik kruvaziyer gemilerine bir yenisini daha eklemiş olacağız.

LNG gücü ile çalışacak ilk yolcu gemisi olma özelliği taşıyan MSC World Europa, katı oksit yakıt hücresi (SOFC) teknolojisini içeren; gemide elektrik ve ısı üretmek için, LNG'yi kullanan yeni 50 kilovatlık bir gösterge sistemine sahip olacak.

LNG ile beslenen bu SOFC çözümü, sera gazı emisyonlarını (GHG) geleneksel bir LNG motoruna kıyasla yaklaşık yüzde 30 azaltarak, azot oksit, kükürt oksit veya ince partikül emisyonunu sıfırlamanın yanı sıra metanol, amonyak ve hidrojen türleri gibi birkaç düşük karbonlu yakıtın avantajını da sunmaktadır.

MSC World Europa ayrıca, dünyanın en katı yasal standartlarının yanı sıra en yeni çevre teknolojilerini de aşan yeni nesil atık su arıtma sistemini de barındıracak.

İnşasına Saint-Nazaire'de devam edilen MSC Cruises'ın bir sonraki amiral gemisi MSC Virtuosa ise gelecek yıl teslimata hazır olacak. MSC Cruises’ın aynı zamanda, Chantiers de l’Atlantique’e, LNG motorlu MSC World ve Meraviglia sınıfı iki gemi siparişi daha bulunmaktadır.

MSC WORLD EUROPA’NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

 Gemi Adı: MSC World Europa

 Gemi prototipi: World Class

 Teslim tarihi: 2022

 Brüt tonaj (GT): 200.000+

 Uzunluk / Genişlik / Yükseklik: 333.3m / 47m / 68m

Vira Haber