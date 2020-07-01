Celestyal Cruises’dan Sezon Kararı

Kruvaziyer firması 2020 sezon programına göre İstanbul ve Kuşadası limanları olmak üzere toplam 104 kez Türkiye limanlarına giriş yapacak, İstanbul’da yeni yapılan Galataport’a yanaşan ilk gemi olacaktı

Yunan Adaları ve Akdeniz destinasyonlarının en çok tercih edilen kruvaziyer markası pandemi nedeniyle seyir programını yeniden düzenledi. 2020 sezonunda İstanbul ve Kuşadası limanlarımıza toplam 104 kez olmak üzere düzenli seferler planlayan Celestyal Cruises, küresel salgının ortaya çıkmasıyla birlikte seyir operasyonlarını askıya almış, Mart ayındaki sezon açılışını durdurmuştu. Cruise turlarını kısa vadelerle Haziran sonuna kadar erteleyen firma sezon açılışını son gelişmeler üzerine yeniden değerlendirmeye aldı; değerlendirmede turların bu sezon başlamamasına, 2021 Mart’ına kadar askıya alınmasına karar verildi.

Birincil önceliklerinin can güvenliği ve can sağlığı olduğunu kaydeden Celestyal Cruises Ticari Pazarlama Müdürü Leslie Peden, ‘’Bu süreç içinde gemilerimizde hiçbir vaka yaşanmadı. Proaktif kararlar alarak mürettebatımızın ve misafirlerimizin sınırlar kapanmadan ülkelerine dönmelerini sağladık. Tüm tedbirlerimizi olağanüstü artırarak sezonu karşılamak için hazırlandık, turlarımızı erteleyerek de olsa başlatmak için iyimserdik. Ancak uluslararası pazarlarımızda seyahat kısıtlamalarındaki belirsizlik, AB kruvaziyer operasyonlarına uygulanacak gelişmiş sağlık protokolleri nezdinde sezon açılışımızı yeniden masaya yatırdık ve ihtiyatlı davranarak kruvaziyer operasyonlarının sürdürülmesini gelecek yıla erteleme kararına vardık’’ dedi.

Atina merkezli Celestyal Cruises’dan yapılan yazılı açıklamada Leslie Peden; şunları kaydetti:

‘’Misafirlerimiz bu süreç içinde yanımızda olduklarını ve bize güvendiklerini tarih değişiklikleri yaparak bize gösterdiler, teşekkür ediyoruz. Bu yeni kararın hayal kırıklığı yaratabileceğini takdir ediyoruz ancak kurumsal mottomuz gereği seyahat yüzde 100 güvenli olana dek geri dönemezdik. Şimdi tüm dikkatimizle faaliyet gösterdiğimiz ülkeler tarafından kurulacak sağlık politikaları ve uluslararası standartlar çerçevesinde 2021 ve 2022 sezonlarını geliştirmek için fokuslanacağız. Bilinmesini isteriz ki bu kararımızla Celestyal Cruises ailesinin, mürettebatımızın, misafirlerimizin ve ziyaret ettiğimiz yerel toplulukların refahı ve sağlığı her zaman akılda kalıcı olacaktır.

Bu askıya alma işleminden etkilenen tüm rezervasyonlar için ‘gönül rahatlığı politikamızı’ genişletiyor, orijinal rezervasyon değerinin yüzde 120'si değerinde bir Gelecek Cruise Kredisi sunuyoruz. Konuklarımız Aralık 2021'in sonuna kadar başvurarak Gelecek Cruise Kredilerini Aralık 2022 sonuna kadar yapılacak Celestyal Cruises programlarından herhangi biri için kullanabilecekler.’’

Vira Haber