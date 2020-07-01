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  3. Denizciliğin Başkenti İstanbul’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
Denizciliğin Başkenti İstanbul’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

Denizciliğin Başkenti İstanbul’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Beşiktaş’ta düzenlenen törenle kutlandı.

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Beşiktaş Meydanı'ndaki törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay İlyas Gültaş, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran’ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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Koronavirüs sebebiyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı Törenin ardından Kalyoncu ve beraberindekiler meydanda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, dua etti.

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Buradan Beşiktaş İskelesi'nde bekleyen Kıyı Emniyeti gemisine binen heyet, İstanbul Boğazı'na çelenk bıraktı ve Boğaz'da gerçekleştirilen töreni izledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı gemiler ise İstanbul Boğazı'nda su takı oluşturdu.

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Vira Haber

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