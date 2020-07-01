Hopa’da Kabotaj Ve Denizcilik Bayramı Kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl kutlama törenine Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Kd. Üsteğmen Can Çakıcı, Liman Başkan vekili Turgay Karaşah, DTO Temsilcisi Tekin Ataselim, HOPAPORT İK Müdürü Turan Kılıç ve Güvenlik Amiri Hüseyin Yalçın, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.

Belediye parkında bulunan Atatürk aniti önünde düzenlenen Çelenk koyma töreni öncesi günün önemini içeren konuşma yapıldı ve ardından Hopa Liman Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası Hopa temsilciliği ve HOPAPORT anıta çelenklerini koydular. Atatürk ve Deniz şehitleri için saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşının okunması sonrası buradaki tören sona erdi.

Atatürk anıtındaki törene katılan protokol üyeleri ve katılımcılar daha sonra Hopa İskelesine geçerek burada bulunan HOPAPORT Palamarına binerek denize açıldılar.

Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Umut Özdemir, Liman Başkan vekili Turgay Karaşah, DTO Temsilcisi Tekin Ataselim, HOPAPORT İK Müdürü Turan Kılıç ve Güvenlik Amiri Hüseyin Yalçın Palamar ile İskele açıklarında denize deniz şehitleri için siren eşliğinde çelenk bırakılması ardından törende sona erdi.

Vira Haber