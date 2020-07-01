Türkiye’nin İlk Sıfır Atık Belgeli Konteyner Limanı Asyaport Oldu

Dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle her geçen gün doğal kaynakların azalmasını göz önünde bulundurarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık” projesi hayata geçirildi. “Sıfır Atık” projesi ile; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim sisteminin tüm topluluklarda benimsenmesini amaçlanmaktadır.

Doğal kaynakları koruma ve verimli kullanma prensibi ile çalışmalarını sürdüren Asyaport Limanı’na, gerçekleştirdiği örnek uygulamalar ve kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesi verildi.

Kurulu olduğu Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hem liman içerisinde hem de liman dışında yaptığı örnek çalışmalarla doğaya ve çevreye saygısını iş modeli olarak benimseyen Asyaport’ta, uygulamalar sayesinde 2020 yılı ilk 5 ayda toplanan ve geri dönüştürülebilen 6,4 ton atık ile 98 mt3 su, 16 mt3 depolama alanı ve 30 bin kWh enerji tasarrufu sağlanarak dünyadan 59 ağaç, 7.062 litre petrol, 0,3 ton cam ham madde, 0,1 ton metal ham maddenin kullanılmasının önüne geçildi.

Sürdürülebilir çevre için sürdürülebilir liman olmayı hedefleyen Asyaport, Avrupa’da ve Türkiye’de ilk kez liman içi taşıyıcılarda LNG kullanarak karbon salınımını yılda bin 230 ton azaltılıyor. Dizel kullanan araçlar 1000 kWh enerji 253 kg CO2 emisyonu açığa çıkartırken, LNG kullanan araçlar ise 185 kg CO2 emisyonu açığa çıkartmaktadır. Limanda bulunan tüm vinçler elektrik enerjisiyle çalışıyor. Kullanılan elektrik enerjisinin bir kısmı Liman bünyesinde kurulu 1280 panelden oluşan Güneş Enerjisi Sisteminden karşılanıyor.

Çevreci prensipler doğrultusunda yapılan yatırımlarla faaliyete geçen Asyaport’ta açık ve kapalı alanların tamamında son teknoloji led aydınlatmalar kullanılarak %52 daha az enerji tüketiliyor. Ayrıca liman içinde çeşitli ağaç ve bitkilerden oluşan 15 dönüm yeşil alan bulunuyor.

Asyaport, 2018 yılından itibaren hemen yanıbaşında yer alan Gündal Plajı’nı her yıl gönüllü çalışanları ile temizliyor. Kendi personeli tarafından ve kendi öz imkanları ile imal edilen Deniz Süpürgesi ile yaz sezonu boyunca deniz yüzeyini temizleme çalışmaları ve çevre halkının farkındalığının sağlanması faaliyetini gerçekleştiriyor.

Günde 500 kg katı atığı deniz yüzeyinden temizleyebilen Deniz Süpürgesi, Asyaport tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne Haziran ayında hibe edildi.

Vira Haber