Seyir Halindeki Kaptan Burcu Akçeken Vira Haber Canlı Yayın Konuğu Oldu

Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Özel programının konuğu, Güney Afrika'da seyir halinde bulunan ve IMO'nun Dünya Denizciler Günü'nde ekran yüzü olan Kaptan Burcu Akçeken oldu.

Uzun süredir seyir halinde olan Kaptan Akçeken yolculukla ilgili tecrübelerini, yaşadıklarını anlatırken, koronavirüs sürecine de değindi.

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