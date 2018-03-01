MSC’den kadınlara özel fırsat

MSC Cruises, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, kabin başı 500 TL indirim imkanı sunuyor. 1 hafta gibi kısa bir zaman diliminde 5 ülkeye kadar gezebilme şansı sunan gemi seyahatlerinin avantajları bununla da bitmiyor. Yol yorgunluğu yaşamadan, bavul toplama-taşıma derdi olmadan, her sabah yeni bir limana uyanıp, yeni coğrafyaları keşfetmeye de imkan veriyor.

Adeta yüzen bir tatil köyü ile seyahat ederken, unutulmaz şehirleri gezmenin yanı sıra, gemide de birçok aktivite ile keyifli zaman geçirme şansı bulunuyor. 20 saate varan açık büfe, sabah-öğle-akşam yemeklerinin dahil olduğu uluslararası mutfaklardan lezzetler, açık-kapalı yüzme havuzları, SPA-Wellness, spor-eğlence imkanları, Pop müzikten Jazz’a kadar canlı müzik dinlenebilecek barlar ve Broadway şovlarını aratmayan gece animasyonları da, gemi seyahatinin diğer artıları arasında…

MSC Cruises’un Akdeniz, Ege-Adriyatik, Kuzey Avrupa ve Norveç Fiyordları, Baltık Başkentleri, Küba-Karayipler-Antiller veya Birleşik Arap Emirlikleri programlarından birini seçip, yaz mevsimine yönelik tatil rezervasyonunuzu yaptırarak, kişi başı 200 Euro’ya varan erken rezervasyon indirimlerinden de faydalanılabiliniyor. Ayrıca, “Dünya Kadınlar Günü” şerefine, 05-08 Mart arası bu gemi seyahatlerinden birini satın alırsanız, kabin başı 500 TL ilave indiriminiz de olacak.

Vira Haber