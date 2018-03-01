4. gemi 2020’de bitecek, 5. si yolda

Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Şartlar ne olursa olsun Türkiye, Deniz Kuvvetleri olarak her hal ve şartta ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahip” açıklamasıyla gündeme gelen Milli Gemi Projesi’nde (MİLGEM) yerli savaş gemilerinin üretimi ve inşası hızlandırılacak. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, savaş gemisi olan korvetlerin sivil tersanelerde de üretilebileceğini açıklayarak, “Dünyadaki, Akdeniz’deki son gelişmeler, bizim denizde çok güçlü savaş gemilerine ve denizaltılara sahip olma gereğini ortaya çıkarıyor” dedi.

Türkiye’ye denizlerde yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmek üzere üretilen savaş korvetleriyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı. Türkiye, üst sınıf savaş gemilerinin yanısıra fırkateynden küçük 8 korvetle denizlerde ülke güvenliğini sağlayacak.

İlk üçü tamamlandı

Ada sınıfı korvetlerin ilk üçünün inşası tamamlandı, dördüncüsü olan Kınalıada ise 2020’de hizmete sunulacak. İlk üç korvetin tasarımı yerli ve milli imkanlarla yapılırken, silah sistemlerinin önemli bölümü yerli firmalardan sağlandı. MİLGEM kapsamındaki korvetlerin yerlilik oranı yüzde 65. Türkiye, korvetleri yurtdışından alsaydı yüzde 30 daha maliyetli olacaktı. Dünya ölçeğinde Ada sınıfındaki korvetler 11 ülkede üretiliyor. Türkiye’nin ürettiği korvetler ise dünyadaki örneklerinin önüne geçerek 5. sırada yer aldı.

Bakan Nurettin Canikli, korvetlerin tasarımının yerli ve milli, silah sistemlerinin önemli bölümünün ise yerli olduğunu belirterek, “Proje kapsamında şu an 5. korvet kızakta. 6, 7, 8’i de kızağa çıkaracağız yakında” dedi.

Bakan Canikli, savunma sanayinde dünyanın henüz yeni geliştirmeye çalıştığı aktif koruma sistemlerini mart ayı içinde tanklara monte etmeye başlayacaklarını bildirdi. Sistemin tamamen yerli olduğuna işaret eden Canikli, “Sistem, tanka yönelik mühimmat ateşlendiğinde radarlarıyla mühimmatı tespit ediyor, hızı ile birlikte izlemeye alıyor ve tanka ulaşmadan belli bir mesafede tankın üzerinden atılan bomba ile bu mühimmatı havada imha ediyor. Bu sistemin adı PULAT. Bu sistem, atılan mühimmatı 8-10 metre mesafede karşılıyor. Ayrıca AKKOR adlı başka bir sistem var. O da atılan mühimmatı 100 metre mesafede karşılıyor” diye konuştu.

Vira Haber