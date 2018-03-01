Kruvaziyerler rotalarını yeniden Türkiye’ye kıracaklar

Dünya kruvaziyer sektörünün en büyük buluşması olan Seatrade Cruise Global Fuarı, 5-8 Mart 2018 tarihlerinde ABD Fort Lauderdale-Florida'da yapılacak.

Kruvaziyer devlerini ve dünyada kruvaziyer gemileri ağırlayan limanların temsilcilerini bir araya getirecek olan fuardaki 75 metrekarelik Türkiye standını ise bu yıl İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliği birlikte koordine edecek.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, dünyanın en prestijli kruvaziyer fuarı olan Seatrade Cruise Global Fuarı'na kruvaziyer firmaları, kruvaziyer limanları ve destinasyonların katıldığını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kendilerine verilen Türkiye standının koordinasyon görevini en iyi şekilde yerine getireceklerini söyledi.

Geçen yıl fuara 113 farklı ülkeden 11 bin ziyaretçinin geldiğini ve 700'ün üzerinde katılımcının yer aldığını hatırlatan Öztürk, bu yıl Türkiye standında İMEAK DTO İzmir Şubesi standı dahil toplam 8 katılımcı kurum/firmanın yer alacağını açıkladı. Fuar kapsamında sektörel konferansların düzenleneceğini belirten Öztürk, "Fuar süresince ülkemizin ve bölgemizin kruvaziyer turizmi için sunduğu fırsatları ve limanlarımızı tanıtacağız. Kruvaziyer firmalarının üst düzey yöneticileri ve limanlarla görüşmeler gerçekleştireceğiz" dedi.

GEMİLER ROTALARINI TEKRAR TÜRKİYE'YE KIRACAK

Ülkemiz limanlarına 2017 yılında gelen kruvaziyer gemi sayısının 311'e, yolcu sayısının ise 306 bin 887'ye gerilediğini belirten Öztürk, geçen yıl Kuşadası Ege Ports Limanı'na 126 gemi ve 119 bin 884 yolcu, Çeşme Limanı'na 62 gemi ve 66 bin 21 yolcu, İzmir Alsancak Limanı'na ise 18 gemi ve 9 bin 172 yolcunun geldiğini açıkladı.

Öztürk, "Dünya kruvaziyer turizmindeki yeni destinasyonlar ve Doğu Akdeniz'deki bölgesel sıkıntılar nedeniyle dünya kruvaziyer pazarında Uzakdoğu ve Avustralya öne çıkarken, Akdeniz pazarı daralmaya devam ediyor. Dolayısıyla 2013'te 2 milyon 240 bin kişiye ulaşan Türkiye limanlarına gelen yolcu sayısı, 2017'de 306 bine kadar geriledi. Biz moralimizi bozmadan tanıtıma devam ediyoruz. Geçen yıl dünyanın en popüler kruvaziyer limanı olan Miami Limanı ile İzmir Limanı'nı kardeş liman yapan anlaşmayı imzaladık. Bu anlaşmayı bilgi transferi ve tanıtım için değerlendiriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kruvaziyer turizmine yönelik açıkladığı teşvikler de moralimizi artırdı. Başta İzmir Alsancak Limanı olmak üzere kruvaziyer limanların altyapı eksiklerini bir an evvel tamamlamalıyız. Kruvaziyer hem şehirlere kazandırıyor hem ülke tanıtımına büyük katkıda bulunuyor. Gösterdiğimiz çabalar sonucunda 2020 yılından itibaren kruvaziyer gemileri yeniden Türk limanlarına çekeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Vira Haber