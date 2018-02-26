Üsküdar Vapur Faciası 3 farklı törenle anılacak

1 Mart 1958 Cumartesi günü, Üsküdar isimli vapur, İzmit - Gölcük arasında günün son seferini yapmak için yola çıktıktan kısa süre sonra aniden bastıran fırtınaya yakalandı. Yolcuların çoğu Cumartesi günü yarım gün öğrenim gören İzmit Lisesi ve Sanat Okulu talebelerinden oluşan Üsküdar Vapuru fırtına ve dalgalara dayanamayarak Körfez'in soğuk sularına gömüldü. Vapurda bulunan çoğu öğrenci yüzlerce kişi hayatını kaybetti. İzmit Belediyesi tarafından hayatını kaybeden vatandaşlar için 3 ayrı noktada anma etkinliği düzenlenecek.

Facianın 60'ıncı yılı olan 1 Mart Perşembe günü ilk anma etkinliği saat 10.00'da İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılacak. İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği ortaklığında gerçekleşecek etkinlikte günün anlam ve önemine dair konuşma yapılacak. Okul bahçesindeki anıta çelenk ve karanfil bırakılarak, üzerinde hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin yazdığı balonlar gökyüzüne salınacak.

İkinci anma etkinliği saat 11.00 de İzmit Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek. İzmit Lisesi Mezunlar Derneği ortaklığındaki buradaki etkinlikte de konuşmalar yapılıp, vapur faciasında hayatlarını kaybedenler anısına okul bahçesine yaptırılan anıta çelenk ve karanfil bırakılacak.

Günün son anma etkinliği saat 12.00 de İzmit Marina'da denize çelenklerin bırakılmasıyla gerçekleştirilecek.

1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru Faciası

Üsküdar vapuru faciası ya da Körfez Faciası olarak bilinen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazasıdır.1 Mart 1958’de İzmit – Gölcük arasında sefer yapan Üsküdar isimli vapur, İzmit iskelesinden hareket ettikten sonra Derince yakınlarında şiddetli rüzgar sebebiyle batmıştır. Kayıplar hakkında net bir bilgi yoktur kimi kaynaklara göre 200-300 kimilerine göre 400-500 yolcu hayatını kaybetmiştir.Yolcuların çoğunu İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu talebeleri oluşturuyordu. Yolcularından yalnızca 40 kişi kadarı kurtulabilmiş, diğerleri dalgaların arasında kaybolup gitmişti. 1950‘li yıllarda Karamürsel ve Gölcük‘te lise yoktu. Kara ulaşım vasıtaları da kısıtlıydı. Bu sahil ilçelerinin gençleri aynı zamanda ekonomik olan vapur yolculuğunu tercih ediyorlardı. Cumartesi günleri yarım gün eğitim verildiğinden, öğle tatiliyle birlikte öğrencilerin tamamına yakını vapura bindi. Derince açıklarına gelindiğinde şiddetli fırtınaya yakalanan ve çoğu kısmı ahşap olan Üsküdar vapurunun kaptan köşkü uçtu. Kumandasız kalan vapur, yan yatarak battı. Bazı kayıtlarda vapurun ikiye bölündüğünden de söz edilir.Gölcük‘teki Donanma Komutanlığı’na ait Deniz Üssü’nden yardıma gelen denizaltı ve savaş gemileri, denize dökülen yolcuların ancak küçük bir bölümünü kurtarabildi. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi bu olayın ardından kurulmuştur.

Üsküdar Vapuru faciası, ya da Körfez Faciası olarak bilinen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, en ölümcül sivil deniz kazasıdır. Elim faciada 400’e yakın yolcu hayatını kaybetmiş, 54 kişi kaybolmuş, ancak 40 kişi kurtulabilmişti.

ÖLENLERİN ÇOĞU ÖĞRENCİYDİ

1 Mart 1958’de Gölcük-İzmit arasında sefer yapan Üsküdar isimli vapur, Kavaklı iskelesinden hareket ettikten sonra, Derince yakınlarında şiddetli rüzgâr sebebiyle batmıştır. Kayıplar hakkında net bir bilgi yoktur. Kimi kaynaklara göre 200-300, kimilerine göre 400-500 yolcu hayatını kaybetmiştir. Yolcuların çoğunu, İzmit Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri oluşturuyordu. Yolcularından yalnızca 40 kişi kadarı kurtulabilmiş, diğerleri dalgaların arasında kaybolup gitmişti. 1950’li yıllarda, Karamürsel ve Gölcük’te lise yoktu. Kara ulaşım vasıtaları da kısıtlıydı. Bu nedenle, sahil ilçelerinin gençleri aynı zamanda ekonomik olan vapur yolculuğunu tercih ediyorlardı.

FIRTINAYA TESLİM OLDULAR

O yıllarda cumartesi günleri yarım gün eğitim verildiğinden, o günde İzmit’e giden öğrencilerin tamamına yakını vapura bindi. Vapur Derince açıklarına geldiğinde şiddetli fırtınaya yakalandı ve çoğu kısmı ahşap olan Üsküdar Vapuru’nun kaptan köşkü uçtu. Kumandasız kalan vapur, yan yatarak battı. Bazı kayıtlarda vapurun ikiye bölündüğünden de söz edilir. Gölcük Donanma Komutanlığı’na ait, Deniz Üssü’nden yardıma gelen denizaltı ve savaş gemileri, denize dökülen yolcuların ancak küçük bir bölümünü kurtarabildi.

Vira Haber