Mudanya Sahilinde Denizin Rengi Değişti
Bursa Mudanya Sahilinde denizin renk değiştirmesi ve ardından gelen koku vatandaşları rahatsız etti.
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Marmara Denizi'nde bulunan Bursa Mudanya Sahili'nde, denizin renk değiştirerek kahverengiye dönüşmesi vatandaşları tedirgin etti.
Uzmanlar ise durumun planktonlardan kaynaklandığını ve yaz ayrlarında durumun normal olduğunu söylüyor
Uzmanlar, doğadaki mevsimsel değişikliğin denizleri de etkilediğini, plankton patlamasının denizlerin rengini kırmızı, yeşil, kahverengi, turuncu yapabildiğini açıklıyor.
İhbar üzerine Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgede inceleme başlattı.
Vira Haber
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