Kaçak Akaryakıt Operasyonunda 11 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da gece yarısı nefes kesen bir kaçak yakıt operasyonu gerçekleşti.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçak yakıt operasyonunda 11 kişi gözaltına alınırken, 1 tanker, 1 tekne ve 1 minibüse el konuldu.

396 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da düzenlenen, hava ve deniz polislerince de desteklenen operasyonda, 396 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yakıt tankerini takibe alan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tankerden küçük teknelere gönderilen akaryakıtın Yenikapı sahilinde bekleyen minibüslerin fiber tanklara aktarılıp farklı ilçelerdeki tır garajları üzerinden piyasaya sürüldüğü açıklandı.

Vira Haber