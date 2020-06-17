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Ağlar Göl Suyuyla Buluştu Av Sezonu Mesaisi Başladı

Ağlar Göl Suyuyla Buluştu Av Sezonu Mesaisi Başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri av yasağının sona ermesiyle balıkçılar mesaiye başladı.

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Türkiye’nin tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde dün başlayan yeni av sezonuyla balık avı mesaisi de başladı.

Üç ay aradan sonra teknelerinin motorunu çalıştırarak ağlarını büyük umutlarla göl sularına seren balıkçılar, sezonun ilk balıklarının avını gerçekleştirdi.

Av dönüşü limanlarına dönüş yapan Beyşehirli balıkçılardan bir kısmı ilk gün avından memnun olurken, bazıları da kasaları boş döndü.

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Vira Haber

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