Mavi Bayraklı Plajlar Misafirlerini Bekliyor

İçişleri Bakanlığı genelgesi kararınca koronavirüs salgını sebebiyle önlem amaçlı kullanımı yasaklanan sahiller, "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte alınan tedbirlerle tekrar hizmet vermeye başladı.

Muğla'daki dünyaca ünlü sahillerin birçoğu, mavi bayraklarını dalgalandırarak misafirlerini ağırlıyor. Şezlong, şemsiye ve yürüyüş yolları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen, bakım onarım çalışmasıyla yeni döneme hazırlanan mavi bayraklı plajlar, yepyeni bir görünüme kavuştu. Plajların Mavi Bayraklı olması gelecek turistler açısından da güven ve rahatlık sağlıyor.

Ayrıca Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum en fazla mavi bayrağa sahip olurken, Marmaris, Fethiye, Datça, Ortaca, Milas ve Ula da mavi bayraklı plajlarıyla öne çıkıyor.

Vira Haber