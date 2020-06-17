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  3. Yaklaşık 70 Yıllık Palamar Botu DAKSAR da Tekne Yedeklemeye Devam Ediyor
Yaklaşık 70 Yıllık Palamar Botu DAKSAR da Tekne Yedeklemeye Devam Ediyor

Yaklaşık 70 Yıllık Palamar Botu DAKSAR da Tekne Yedeklemeye Devam Ediyor

Eski TCG Akin gemisinin palamar botu yaklaşık 15 yıl önce hizmet dışına ayrılmıştı.

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15 yıldan beri yapılan bazı değişikliklerle yenilenmiş olan bot DAKSAR da 500 un üzerinde çeki kurtarma yapıldı.

Yaklaşık 4 aydır RMK Marin tersanesinde bulunan botta yapılan yenilikler şunlar:

-Botun kabini, elektrik, hidrolik tesisatı, kokpiti yenilendi

-Şanzıman pervane şaft dümen bakımları yapıldı

-Karina güverte kabin boyandı

-Omurgaya ağırlık ve salma ilave edilerek nerdeyse her şey bakıma alınıp çok daha güvenle seyir yapacak hale geldi.

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Vira Haber

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