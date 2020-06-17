Yaklaşık 70 Yıllık Palamar Botu DAKSAR da Tekne Yedeklemeye Devam Ediyor
Eski TCG Akin gemisinin palamar botu yaklaşık 15 yıl önce hizmet dışına ayrılmıştı.
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15 yıldan beri yapılan bazı değişikliklerle yenilenmiş olan bot DAKSAR da 500 un üzerinde çeki kurtarma yapıldı.
Yaklaşık 4 aydır RMK Marin tersanesinde bulunan botta yapılan yenilikler şunlar:
-Botun kabini, elektrik, hidrolik tesisatı, kokpiti yenilendi
-Şanzıman pervane şaft dümen bakımları yapıldı
-Karina güverte kabin boyandı
-Omurgaya ağırlık ve salma ilave edilerek nerdeyse her şey bakıma alınıp çok daha güvenle seyir yapacak hale geldi.
Vira Haber
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