Yaklaşık 70 Yıllık Palamar Botu DAKSAR da Tekne Yedeklemeye Devam Ediyor

15 yıldan beri yapılan bazı değişikliklerle yenilenmiş olan bot DAKSAR da 500 un üzerinde çeki kurtarma yapıldı.

Yaklaşık 4 aydır RMK Marin tersanesinde bulunan botta yapılan yenilikler şunlar:

-Botun kabini, elektrik, hidrolik tesisatı, kokpiti yenilendi

-Şanzıman pervane şaft dümen bakımları yapıldı

-Karina güverte kabin boyandı

-Omurgaya ağırlık ve salma ilave edilerek nerdeyse her şey bakıma alınıp çok daha güvenle seyir yapacak hale geldi.

Vira Haber