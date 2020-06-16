Tersan Tersanesi Dev Sözleşmeyi İmzaladı

87,40 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde ki gemi, dört vinç ile üçlü trol balık avlanma operasyonu için tasarlanmış, gerekirse beşinci bir vinci de bünyesinde hazır bulunduran gelişmiş bir fabrika balıkçı gemisi olacak. Bünyesinde bir fileto üretim tesisi, bir karides işleme hattı, balık yemi işleme ve balık yağı hatları da bulunduracak gemi 1000 ton kapasiteyle 2250 metreküp balık depolama alanına sahip olacak.

Skipsteknik tarafından tasarlanan gemide 40 kişilik, konforlu yaşama alanı bulunuyor. Gemi buzlu ve Arktik sularda verimli bir şekilde avlanabilme özelliklerinin sahip. Geminin 2022 yılının son çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

YENİ ZORLU SİPARİŞLERİ ÜSTLENMEYE ÇOK İSTEKLİYİZ

Tersan İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Sakir Erdoğan, “Bu önemli proje de P / F Havborg ile birlikte çalışma şansına sahip olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi. “NB1105, ileri seviye kombine balıkçılık teknolojileri ile donatılmış, her iki taraf için de heyecan verici bir proje. Tersan olarak, hepimiz çok heyecanlıyız ve teknolojik, doğa dostu, sektörde etki yaratan balıkçı gemileri alanında yeni zorlu siparişleri üstlenmeye çok istekliyiz. Faroe Adaları'nın en büyük balıkçılık şirketleri arasında yer alan P / F Havborg ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. Aynı zamanda referanslarımıza P / F Havborg eklemiş olmanın da etkisi ile Faroe Adaları'ndan daha fazla sipariş almayı hedefliyoruz. Bu son teknoloji balıkçı gemisinin 2022 yılı son çeyreğinde ve belirlenen bütçede başarılı bir şekilde teslim edilmesi için çok çalışıyor olacağız” dedi.

Vira Haber