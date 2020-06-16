Tonlarca Katı Ürünün Denize Karışması Önlendi

TURMEPA’nın geçtiğimiz yıl Haziran ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde başlattığı Sıfır Atık Mavi seferberliği, bu süreçte çok daha hayati bir önem kazanıyor. Evde kalınan süreçte dünyamız kısa bir nefes alsa da denizlerimizi korumak için Sıfır Atık Mavi hedefiyle verilen ulusal mücadele hız kesmeden devam edecek.

Ülkemizde koronavirüs salgınının kısmen kontrol altına alınması ve yaz sezonunun açılmasıyla ‘yeni normal’e geçiş hızlandı. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın geçtiğimiz yıl Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde başlattığı Sıfır Atık Mavi seferberliğinin önemi şu günlerde daha da arttı.

YENİ RİSK: TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER

Koronavirüs sürecinde tüm dünyada karbon ayak izi ve tüketim azalmış ve denizlerimiz kısa bir süreliğine temizlenmiş olsa da, virüsün yayılmasını önlemek için hijyen açısından tek kullanımlık ürünlere artan yönelim, denizlerimiz için yeni bir tehlikenin sinyallerini veriyor. Öte yandan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte sahillerde oluşan yoğunluk, atıkların yeniden çoğalarak denizlerimize karışması riskini ortaya koyuyor.

PROJE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

2019 yılında hayata geçirilen Sıfır Atık Mavi seferberliği, ülkemizde çevre farkındalığı konusunda bir örnek teşkil etti ve kısa sürede kitlesel bir bilinç oluşturarak denizlerimizin temizlenmesinde çok önemli başarılar kazandı. Türkiye denizleri için çok büyük bir adım olmasının yanı sıra dünyada da öncü olma özelliği taşıyan proje, denizlerde pandemi sonrası oluşabilecek kirliliğin önüne geçmek amacıyla yaz sezonunda da hız kesmeden devam ediyor.

SIFIR ATIK DÖNÜŞÜMÜ ‘MAVİ’ İLE DENİZLERİMİZE HAYAT VERİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 yılında hayata geçirdiği Sıfır Atık projesi ülkemizde büyük bir dönüşümü başlattı. Bakanlık verilerine göre Sıfır Atık projesi ile bugüne kadar toplam 3.612.504 ton atık toplandı ve bu sayede 37.283.865 metreküp su tasarrufu sağlandı.

TURMEPA, Sıfır Atık’ın deniz ayağını oluşturan Sıfır Atık Mavi projesi kapsamında 2019 Haziran ayından itibaren denizlerimizi ve su kaynaklarımızı atık tehdidinden korumak amacıyla eğitimden deniz koruma çalışmalarına kadar geniş kapsamlı faaliyetler gerçekleştirdi. Onlarca kurum, okul ve yüzlerce özel sektör çalışanının Sıfır Atık Mavi için bir araya gelmesiyle denizlerde sıfır atık hedefine bir adım daha yaklaşıldı.

11 TON KATI ÜRÜNÜN DENİZE KARIŞMASI ÖNLENDİ

Ülke genelinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Mavi eğitimleriyle 45 bini aşkın öğrenciye ulaşıldı; çocuk, genç ve yetişkin 4 bini aşkın kişiyle 11 ton katı atığın denizlerimize karışması önlendi. Kişiler ve kurumların topladıkları atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Mavi web sitesine (https://mavi.sifiratik.gov.tr) aktarıldı. Binlerce denizsever Sıfır Atık Mavi Sözü verdi.

14 MİLYON LİTRE DENİZ SUYUNUN TEMİZ KALMASINI SAĞLANDI

TURMEPA ayrıca Güney ve Ege koylarının simgesi haline gelen sıvı atık toplama tekneleri ile sadece bir yılda 3 bin 400 yat, tur teknesi ve motoryat gibi çok sayıda deniz aracından 1.8 milyon litre gri ve siyah su alımı yaparak yaklaşık 14 milyon litre deniz suyunun temiz kalmasını sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre sıfır Atık Mavi seferberliğinin başlangıcından bu yana ülke çapında 261 bin metreküp, yani yaklaşık 65 bin 250 ton atık toplandı.

Vira Haber