Mudanya’da Deniz Sezonu Erken Açıldı

Son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olması, deniz suyu sıcaklığını da etkiledi. Mudanya ve Bursa'dan gelen aileler bunu fırsat bilerek çocuklarıyla birlikte deniz kenarlarını doldurmaya ve denize girmeye başladılar.

Mudanya İncir altı mevkii ve Demirhane mevkilerinde çocuklar denize girerken aileler güneşin tadını çıkarıyorlar. Hava sıcakları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesiyle Mudanya sahillerinde yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

Vira Haber