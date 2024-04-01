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Mudanya’da Deniz Sezonu Erken Açıldı

Mudanya’da Deniz Sezonu Erken Açıldı

Bursa’da havaların ısınmasını fırsat bilen aileler Mudanya sahillerine akın etti.

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Son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olması, deniz suyu sıcaklığını da etkiledi. Mudanya ve Bursa'dan gelen aileler bunu fırsat bilerek çocuklarıyla birlikte deniz kenarlarını doldurmaya ve denize girmeye başladılar.
Mudanya İncir altı mevkii ve Demirhane mevkilerinde çocuklar denize girerken aileler güneşin tadını çıkarıyorlar. Hava sıcakları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesiyle Mudanya sahillerinde yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

Vira Haber 

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