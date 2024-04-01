Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İşçi Alımı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 69 sürekli işçi alımı yapacak.
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Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 2 tarama uzmanı (kaptan), 2 tarama uzman yardımcısı, 7 sınırlı kaptan, 43 usta gemici, 2 gemi elektrikçisi, 10 yağcı ve 3 gemi aşçısı olmak üzere 69 işçi alınacak.
Başvurular, 5 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumunun internet sitesi üzerinden alınacak. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılacak adaylara ait noter kura çekilişi 6 Mayıs'ta Bakanlığın merkez kampüsünde gerçekleştirilecek.
Vira Haber
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Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İşçi Alımı, Resmi Gazete
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