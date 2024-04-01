TÜRKLİM, Evyapport Limanı’nı Ziyaret Etti

Ziyarette TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik'e TÜRKLİM'in önceki başkanı Aydın Erdemir, yönetim TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik, eski Başkan Aydın Erdemir, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Soner Esmer ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, geçtiğimiz günlerde vahim bir kazanın yaşandığı Evyapport Limanı’nı ziyaret etti.

Yapılan açıklamada, "Yaşanan üzücü olayın ardından hızlı bir toparlanma sürecine giren Evyapport Limanı ailesine ve ziyaretimize ev sahipliği yapan Evyapport Limanı Genel Müdürü Sayın Ali Keskin’e nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber