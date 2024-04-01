Üsküdar'ın Yeni Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Oldu

İlk açıklamayı yapan Dedetaş, “Resmi olmayan verilere göre Üsküdar’da kazandık! Bu yolu bizimle yürüyen herkese teşekkür ediyorum. Üsküdarlılara layık olmak için geliyoruz. Üsküdar’da yeni bir başlangıç için Tam Yol İleri” ifadelerini kullandı.

Şehir Hatları genel müdürlüğü sırasında özellikle dünyanın en eski ve aktif çalışan tersanesi Haliç Tersanesi’ni adeta ölmekten kurtaran Dedetaş, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın da (GMO) 44. dönem yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştı.