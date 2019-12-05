Mudanya’da sahipsiz tekneler toplandı

Şikayetler üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Marmara Grup Komutanlığı Mudanya ilçesinde sahibi belli olmayan, usulsüz şekilde sahillerde bırakılan sandal, kayık ve teknelerin toplanması ve mülkiyetlerinin kamuya geçmesi için çalışma başlattı.

Bursa Valiliği ve Mudanya Kaymakamlığı'nın onayıyla yapılan tespit ve incelemelerden sonra 481 tekne hakkında işlem yapıldı. Tespit edilen tekne sahiplerine gerekli tebligatla ilanları yaparak 1 - 1,5 ay süre tanıyan Sahil Güvenlik 25 Bot Kontrol Tim personeli süre sonunda sahiplerine ulaşılamayan 58 adet teknenin toplanması ve Türk Medeni Kanunu'nun 770 ve 771'inci maddeleri gereğince mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi için işlem başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi'nin lojistik desteğiyle yapılan çalışmalar sonucunda Limanlar Yönetmeliği'nin 25. Maddesi 2. Fıkrası'na istinaden toplanan tekneler, Mudanya Jandarma Bölgesi'nde taşındı. Milli Emlak Müdürlüğü'nce satışı yapılacak olan teknelerin bedelleri 5 yıl süreyle Mal Müdürlüğü veznesinde emanette kalacak, süre içerisinde sahipleri çıkmayan teknelerin bedelleri gelir olarak kayıt edilecek.

"PLAJLAR VE SAHİLLER HALKA AÇIK OLACAK"

Plajların ve sahillerin temizlenmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Özellikle yaz aylarında hemşehrilerimizin sahiller ve plajlardan daha fazla yararlanabilmesi ve denize daha rahat girmeleri için bizler de üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz" dedi. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu'na göre sahillerin kullanımının halka açık olması gerektiğine de vurgu yapan Türkyılmaz, " Biz de halkımızın çıkarlarını korumak, halka ait alanları halka kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Vira Haber