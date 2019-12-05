Borusan Holding üst yönetiminde atama

Borusan Holding üst yönetiminde yeni bir görevlendirme açıklandı. Mart 2018’den bu yana Borusan Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görev yapan Nursel Ölmez Ateş; İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı olarak atandı. İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik, Kamu Politikaları ve Sosyal Sorumluluk alanlarında güçlü bir deneyimi bulunan Ölmez Ateş kapsamı genişletilen yeni görevine 1 Kasım 2019’da başladı.

Nursel Ölmez Ateş kimdir?

Profesyonel iş yaşamını 24 yıldır sürdüren Ölmez Ateş, İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Migros Türk T.A.Ş.’de Metod Organizasyon ve Planlama Departmanı’nda uzman yardımcılığı pozisyonu ile iş hayatına başladı. Bu şirketin Ar-Ge, Planlama, Proje Yönetimi departmanlarında Yönetici olarak çalıştı. Bu süre içinde pek çok yenilikçi insan kaynakları projesini devreye aldı. 1999 Yılında Migros’ta çalışırken, SAP insan kaynakları modülünün ilk Türkiye uygulamasının Proje Liderliğini yaptı ve bu proje SAP’nin best practice uygulamaları arasına girdi.

2003 Yılında Migros’un yurtdışı operasyonlarından Ramstore’a İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı ve Ramenka’nın Rusya’nın en başarılı insan kaynakları uygulamalarına sahip şirketi seçilmesinde önemli rol oynadı.

2008 yılında Türkiye’ye dönen Ölmez Ateş, önce Koçtaş ardından Ford Otosan’da İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak kariyerine devam etti. Görev yaptığı süre boyunca insan kaynakları dönüşümünün yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde aktif olarak çalıştı. Mesleğin cinsiyeti olmadığına yönelik farkındalık geliştirmek ve kızların STEM alanında eğitimlerini desteklemek için “Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesini kurguladı ve liderlik etti.

2018 Yılı Mart ayı itibariyle Borusan Holding'e İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak geçiş yapan Ölmez Ateş, iş dünyasının saygın dergilerinden Fortune tarafından her yıl düzenli olarak yapılan araştırmada da üç yıl arka arkaya Türkiye'nin En Etkin 50 CHRO'dan (İnsan Kaynakları Üst Yöneticisi) biri olarak seçildi. 2013 yılından bugüne yönetici koçluğu yapmaktadır.

Vira Haber