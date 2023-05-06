İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Muğla Açıklarında 73 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla Açıklarında 73 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla Açıklarında 73 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 73 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

A+A-

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurarak 73 düzensiz göçmeni yakaladı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla da 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Vira Haber

Bu haber toplam 159 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.