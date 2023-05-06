Yat Yarışları: MIYC Trio Cup

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) bu yıl ilk kez düzenlediği ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup yarışlarının 3. ayak mücadelesine, Türkiye'nin yanı sıra Rusya'dan 9 yelkenli yat ile 27 sporcu katıldı. Netsel Marina'dan ayrılan yatlar bir süre antrenman turları attı.

Hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde start alan yatlar, iki grup halinde koy dışına çıkarak tekrar koy içinde bitişe geldi.

Üçüncü ayak sonuçlarıyla kupada şampiyonlar ve dereceye giren yelkenciler belirlendi.

Üçüncü ayak ve genel sonuçların birincilerine ödülleri kulüp bahçesinde düzenlenen törende verildi.

3 ayaklı kupada sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-1

1- Team Spirit (Onur Tok)

2- Strekoza (Mikhail Mischenko)

3- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

IRC-2

1- Stormy-Tdinamik Enerji (Tunca Çalışkan)

2- Ada Sailor-Adaköy Marina Cook’s Club (Alp Doğuoğlu)

3- M2 (Hasan Cıplak)

Vira Haber