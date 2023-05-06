İzmir Açıklarında 59 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmeni botlara alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : İzmir, sahil güvenlik, göçmen
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