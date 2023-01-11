Muğla Açıklarında 88 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 88 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 88 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Etiketler : muğla, bodrum, datça, göçmen, sahil güvenlik
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