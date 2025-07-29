Muğla Büyükşehir’in ‘BB-3 Acil Müdahale’ Teknesi Görevde

Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğaya duyarlı yaklaşımıyla çevresel temizlik ve deniz güvenliği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’ne ait MUĞLA BB-3 isimli Acil Müdahale Teknesi, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalında yüzey temizliği çalışmalarına başladı. MUĞLA BB-3 isimli Acil Müdahale Teknesi’nin, nesli tükenme tehlikesi altında olan Caretta carettaların yaşam alanı olan Köyceğiz ve Dalyan’daki çalışmaları, bölge halkı ve ekosistem için büyük önem taşıyor.

MUĞLA BB-3, doğal yaşamın korunmasına katkı sağlıyor

Modern donanımıyla dikkat çeken MUĞLA BB-3, hidrolik konveyör sistemi sayesinde göl ve kanallarda su yüzeyindeki plastik, bitki ve diğer katı atıkları toplayarak temizlik çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürüyor; böylece doğal yaşamın korunmasına önemli katkı sağlanıyor.



Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan MUĞLA BB-3 teknesi; deniz yangınlarına müdahale, deniz araçlarının yedeklenmesi, yüzey kirliliğinin giderilmesi ve acil tahliye gibi çok yönlü görevleri yerine getirebiliyor. 9,90 metre uzunluğa, 5,5 metre genişliğe sahip olan ve 4 metreküp atık toplama kapasitesi bulunan tekne, bölgede çevre sağlığı açısından önemli bir görevi üstleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, çalışmalara ilişkin verdiği bilgide, "Acil müdahale teknemizi Köyceğiz Gölü'nde ve Dalyan kanallarında temizlik yapmak üzere getirmiş bulunmaktayız. Dün itibariyle teknemiz Köyceğiz Gölü'nde yaklaşık 6 kilometre katı atık yüzey temizleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Dalyan kanalında da temizlik işlemlerimiz devam edecektir. Ayrıca teknemiz yangınlara ilk müdahale, teknelerden su çekme ve deniz yüzeyi temizleme işlemleri de gerçekleştirilmektedir. Daha temiz bir çevre, sağlıklı bir Muğla için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, eşsiz doğal güzellikleri ve hassas ekosistemiyle de dünya mirası bir coğrafya olduğunu, doğal güzelliklerden olan Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarının korunması, sadece yerel yönetimlerin değil herkesin ortak sorumluluğu olduğunu açıkladı.

Vira Haber