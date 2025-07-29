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Hititlerin Şehri Samuha’da Kuş Kehanet Metni Bulundu

Hititlerin Şehri Samuha’da Kuş Kehanet Metni Bulundu

Sivas’ın Yıldızeli ilçesindeki Kayalıpınar’da yürütülen arkeolojik kazılarda bir "Kuş Kehanet Metni" gün yüzüne çıkarıldı.

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