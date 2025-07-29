Jacques Philippe “Rüzgarın Peşinde” Kadın Yelken Takımı

Zamanı göstermede stilin ve prestijin sembolü Jacques Philippe’in sponsor olarak destek verdiği “Rüzgarın Peşinde” Kadın Yelken Takımı, 18-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın en zorlu etabı olan 2025 Arkın Karpaz Gate Marina Kupası’nı üçüncülükle bitirdi.

Swiss Made geleneğini modern tasarımla buluşturan Jacques Philippe’in sponsor olduğu, kadınlardan oluşan “Rüzgarın Peşinde” yelken takımı; 50 feet uzunluğundaki Blue Dreams isimli yelkenliyle, Marmaris’ten başlayarak Kıbrıs’ın en doğusundaki Karpaz’a kadar uzanan 340 deniz millik zorlu parkurda mücadele etti.

Sadece denizle değil, dayanıklılıkla, azimle ve ekip ruhuyla da yarışan “Rüzgarın Peşinde” yelken takımı, Gezgin sınıfında üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Üstelik bu başarı, takımın Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kadın hakemlerden oluşan ilk yelken ekibi olma unvanını taşımasıyla daha da anlam kazandı.

Türkiye’nin Saatçisi Saat&Saat’in distribütörlüğünü üstlendiği Jacques Philippe, bu büyük organizasyonda resmi zaman tutucu (time keeper) olarak yer aldı. Bu iş birliğiyle Jacques Philippe, hem denizciliğin ruhunu hem de kadınların spordaki güçlü varlığını desteklemeye devam etti. Yarış sonunda, dereceye giren tüm tekne kaptanlarına Jacques Philippe saatleri hediye edilerek zamanı başarıyla birleştiren bu anlamlı yolculuk özel bir anla taçlandırıldı.

Jacques Philippe, bu değerli iş birliğiyle yalnızca yelken sporuna destek vermekle kalmayarak aynı zamanda cesaret, tutku ve kararlılığın simgesi olan kadın yelkencilerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Saat&Saat Hakkında:

Saat&Saat’in yolculuğu, 1971 yılında toptan saat ticaretiyle başlayan bir serüvene dayanmaktadır. 1994 yılında kurulan Saat&Saat, toptan saatçilik sektöründeki köklü varlığından temel alan deneyimlerin distribütörlük ve perakendeye taşınmasıyla sektöre güçlü bir giriş yapmıştır. 2005 yılında ilk mağazasını Cevahir AVM’de açarak perakende sektörüne atılmış, 2009 yılında ise SaatveSaat e-ticaret sitesiyle online satış kanalına giriş yapmıştır. Kuruluş yılında portföyüne kattığı ilk yurt dışı distribütörlük markası Adidas ve hemen ardından DKNY ile büyümeye başlayan Saat&Saat yıllar içinde; Maurice Lacroix, Raymond Weil, Universe Constant, Versace, Ferragamo, Ebel, Jacques Philippe, Boss, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Welder, Fossil, Philipp Plein, Gc, Calvin Klein, Furla, Ted Baker, U.S Polo Assn., Kenneth Cole, Tory Burch, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas gibi dünya çapında ün kazanmış 30’dan fazla markayı portföyüne kattı. Marka bilinirliği %85 olan Saat&Saat; 163 mağaza ve shop-in-shop, 699 bayi ve zincir mağaza satış noktası, www.saatvesaat.com.tr, tüm pazaryerleri ve 30’a yakın ülkede yurt dışı dağıtım ağı ile ürünlerini müşterilerine sunmaktadır. 30 yıllık deneyimiyle Türkiye genelinde tüm markalara “Kapsamlı Teknik Servis” hizmeti sağlamaktadır.

Vira Haber