Muğla Büyükşehir’in ‘Bb-3 Acil Müdahale’ Teknesi Görevde

Marmara denizinden çıkarılan atıklar gözler önüne seriliyor. Dünya genelinde 51 ülkede uygulanan çevre standartlarını karşılayarak Mavi Bayrak ödülüne layık görülen İSPARK iştiraki İstmarin’in Tarabya ve İstinye’deki tekne parkları, bu başarıyı yıl boyunca sürecek çevresel farkındalık etkinlikleriyle pekiştirmeyi hedefliyor.

Sarıyer Belediyesi ev sahipliğindeki etkinlikte geçmiş yıllarda İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nden çıkarılan çeşitli atıklarla deniz kirliliğinin boyutu sergilenecek. Aynı gün, İstmarin bünyesindeki profesyonel dalgıçlar tarafından Tarabya kıyılarında yapılacak dalışlarla çıkarılan yeni deniz dibi atıkları da İstanbullularla paylaşılacak.

Türkiye’de Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamındaki etkinlik, İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ AŞ iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Etkinliğe Sarıyer Belediyesi yöneticileri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, TÜRÇEV temsilcileri ve çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılım göstermesi bekleniyor. Çevre gönüllüleri ve vatandaşların da bilinçli deniz kullanımı ile sürdürülebilir kıyı yönetimi konularında farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

Vira Haber