Muğla'da Akdeniz'den Alınan Su Ege'ye Döküldü

Datça Çevre ve Turizm Derneğince (DAÇEV), Kaymakamlık ve Datça Belediyesinin desteğiyle Kızlan Mahalle Muhtarlığının ev sahipliğinde düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

Testilere doldurulan deniz suyu, yaklaşık 14 kilometrelik yürüyüşün ardından Gökova Körfezi'ndeki Katıyalı Sahili'nden Ege Denizi'ne boşaltıldı.

DAÇEV Başkanı Hüseyin Tüzün, gazetecilere, etkinliğin 22'ncisini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Doğayla buluşmak, dostluk ve dayanışmaya katkıda sağlamak için doğaseverlerle bir araya geldiklerini belirten Tüzün, "Sembolik olarak iki denizi birbirlerine kavuşturduk." dedi.

Vira Haber