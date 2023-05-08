Wenergy-Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı Başlıyor

İlk kez düzenlenen ve “Dünyanın Enerjisi İzmir’de Buluşuyor” temasıyla kapılarını açacak fuarla eş zamanlı olarak yapılacak kongre de enerji sektörünün nabzını tutmaya hazırlanıyor. Sektörün önde gelen isimlerinden 71 akademisyen, iş insanı ve enerji dünyası temsilcisinin konuşmacı olduğu kongre kapsamında, 25 oturum gerçekleştirilecek. Kongrede; enerji dönüşümü, sanayide yenilebilir enerji kullanımı, iklim değişikliği, elektrikli araçlar ve pek çok konu başlığı ele alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ, BİFAŞ ve EFOR Fuarcılık iş birliği, Siemens ana sponsorluğunda, ilk kez düzenlenen Wenergy – Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Kongresi, 9-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında fuarizmir’de gerçekleştirilecek. Uluslararası katılımla düzenlenen fuarda; enerji ekipman tedarikçileri, mühendislik ve Ar-Ge firmaları, otomotiv sektörü, şarj ekipmanları, enerji depolama firmaları, e-mobilite kuruluşları, lojistik firmaları başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinden üretici firmalar yer alacak.

Kongre’de 25 oturum, 71 konuşmacı yer alıyor

Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen ve resmi kurumların, yerel yönetimlerin, derneklerin, odaların, sivil toplum kuruluşlarının, firmaların desteğiyle düzenlenen Kongre’de, farklı konularda 25 oturum gerçekleştirilirken alanında en yetkin isimlerden oluşan 71 konuşmacı yer alacak. Kongrede; alanında lider ve ilham veren konuşmacılar, bilgi ve birikimlerini paylaşacak. Sektörün değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni yaklaşımların ele alınacağı kongre; B Hol Fuaye alanı ile B Hol Seminer Salonu’nda düzenlenen oturumlarla gerçekleştirilecek.

Üç günde sektöre dair her konu konuşulacak

Wenergy – Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Kongresi açılış töreninin ardından Cem Seymen’in konuşmacı olduğu “İklim Krizi” başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Kongre boyunca, enerji dönüşümü, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının durumu ile geleceği, sanayide yenilebilir enerji kullanımı, iklim politikaları, elektrikli araçlar, döngüsel ekonomi, yeşil mutabakat, iklim dirençli şehirler, teşvikler, enerji verimliliği ve yönetimi gibi birçok farklı konu ele alınacak. Kongre, sektörün geleceğine de ışık tutacak. Kongre programına, https://wenergy.com.tr/kongre-programi adresinden ulaşılabilinecek.

Kongre; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ, EFOR ve BİFAŞ Fuarcılık organizatörlüğü, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ana partnerliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği, İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği destekleriyle düzenlenecek. Yenilenebilir ve temiz enerjinin başkenti İzmir, fuar ve eş zamanlı düzenlenen kongre ile bu alanlarda bir kez daha öncülük edecek.

Vira Haber