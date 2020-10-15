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Muğla'da Sürat Teknesi Karaya Çarptı: 5 Yaralı

Muğla'da Sürat Teknesi Karaya Çarptı: 5 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürat teknesinin karaya çarpması sonucu 5 turist yaralandı.

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Foça Mahallesi Çalış Plajı Kuş Cenneti mevkisinde içerisinde Yeni Zelandalı 5 turist bulunan sürat teknesi, karaya çarptı. Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vira Haber

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