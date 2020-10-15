Robotlar Yunusları Özgürleştirecek

Dünyanın birçok ülkesinde yunuslar insanların ilgisini çekiyor, yunus parkları bu sevimli hayvanlarla vakit geçirmek isteyen insanlarla dolup taşıyor. Ancak denizlerden avlanıp havuzlara kapatılan yunuslar için hayvan hakları aktivistleri de eylemlerini sürdürüyor. Aktivistler yunusların gerçek evlerinden kopartılıp esaret hayatı yaşadıklarını savunuyor.

Reuters’in haberine göre, ABD mühendislik şirketi Edge Innovations, bu çelişkili duruma son vermek için bir yunus robotu tasarladı. Fiyatı 3 milyon dolar olan bu robot yunuslar, gerçek yunuslardan zorlukla ayırt edilebiliyor.

Robot yunuslarla yüzme deneyimi yaşayan bir kadın, şaşkınlığını “onlarla ilk defa yüzdüğümde kesinlikle gerçek olduklarını sandım” sözleriyle dile getirdi. Yaklaşık 20 Avrupa ülkesinin yunusların parklarda sergilenmesini yasaklaması ve bu yasakların diğer ülkeler tarafından da uygulanmaya başlanacak olması, robot yunusları dünya çapında ilgi odağı haline getirebilir.

Vira Haber