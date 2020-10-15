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Türk Gemi Adamları Danimarka Bayraklı Gemilerde Çalışabilecek

Türk Gemi Adamları Danimarka Bayraklı Gemilerde Çalışabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk gemi adamlarının Danimarka bayraklı gemilerde çalışabilmesinin yolunu açan bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Danimarka ile bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Bu anlaşmaya göre, iki ülkenin gemi adamlarına karşılıklı şekilde denklik verilecek ve Türk gemi adamları Danimarka bayraklı gemilerde çalışabilecek.

Karaismailoğlu’nun şahsi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı şu şekilde:

“Dünyanın en fazla gemi adamı yetiştiren ülkelerinden biri olarak Türk denizciliğine hizmet ediyoruz. Danimarka ile imzaladığımız anlaşma ile; iki ülkenin gemi adamlarına karşılıklı denklik vererek, gemi adamlarımızın Danimarka bayraklı gemilerde çalışmasının önünü açtık.”

Vira Haber

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