Muğla’dan 4 Uçak Dolusu Yardım

Türkiye, 6 Şubat sabaha karşı büyük bir kabusa uyandı. İlk önce Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli 7,7’lik depremin vurduğu Türkiye, saatler sonra Elbistan merkezli 7,6’lık depremle yıkıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık tarihinin en büyük doğal afeti, yurdun her noktasında büyük bir yardımlaşma seferberliğinin de fitilini ateşledi.

Muğlalı ihracatçılar, Muğlalı vatandaşlarında katkılarıyla gıda malzemeleri, bebek maması ve ilaç ağırlıklı 100 ton insani yardım malzemesi topladılar.

Milas Hava Meydan Komutanlığı Koordinasyonunda, AFAD ile iş birliğinde bir yardım kampanyası yürüttüklerini aktaran Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikeri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla, 9 Şubat 2023 tarihinde, 3 uçak dolusu yardım malzemesini Kahramanmaraş ve Adıyaman’a ulaştırdıklarını, 4. Uçağın ise; Adanalı depremzedeler için 10 Şubat’ta havalandığını dile getirdi.

Koca Yusuf 40 tonluk yardımı Kahramanmaraş’a uçurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Koca Yusuf isimli kargo uçağının, 40 tonluk insani yardım malzemesini alarak 9 Şubat’ta Muğla Bodrum-Milas Havalimanı semalarından deprem bölgesine uçuşa geçtiği bilgisini paylaşan Kızıltan, “Muğlalı ihracatçılar ve vatandaşlarımız tarafından toplanan 60 ton yardım malzemesi için, aynı gün 2 askeri kargo uçağı Adıyaman’a sevk edildi. 10 Şubat’ta da 4. uçağımız Adana’daki depremzedeler için havalandı ve iyilik hareketimizi taçlandırdı” şeklinde konuştu.

Muğlalı ihracatçılar ve vatandaşların, yardımlarının havayolu yanında karayoluyla da deprem bölgesine sevklerinin devam ettiğini belirten Kızıltan sözlerini şöyle tamamladı; “Deprem bölgesindeki yaraların sarılması için yardım toplamaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız, deprem bölgesindeki hayat normale dönene kadar karayolu ve havayoluyla devam edecek. Yardım malzemelerimizin temininde Milas ve Bodrumlu vatandaşlarımızın ve Muğla Bölgesi’ndeki su ürünleri ve maden ihracatçılarımızın emekleri çok fazla oldu. Milas ve Bodrumlu vatandaşlarımıza, Muğla’da faaliyet gösteren Su ürünleri ve maden ihracatçılarımıza, yardım malzemelerimizi havayoluyla deprem bölgelerine ulaştırabilmemiz noktasında verdikleri destek nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Milas Hava Meydan Komutanlığı personeline ve uçuş ekiplerimize, yardımlarımızın ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştiren AFAD’a şükranlarımızı sunuyoruz.”