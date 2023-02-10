TCG Bayraktar Yaralanan Vatandaşlara Aralıksız Tedavi Hizmeti Sağlıyor
MSB, İskenderun’da demirlenen TCG Bayraktar’ın bölgedeki yaralı vatandaşlara tedavi hizmetinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun’da demirleyen Deniz Kuvvetlerimize ait TCG BAYRAKTAR gemisinde, depremde yaralanan vatandaşlarımıza aralıksız tedavi hizmeti veriliyor.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İskenderun’da demirleyen Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Bayraktar gemisinde, depremde yaralanan vatandaşlarımıza aralıksız tedavi hizmeti veriliyor” ifadelerine yer verildi.
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Etiketler : TCG Bayraktar gemisi, iskenderun, mbs
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