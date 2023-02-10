SON DAKİKADepremde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 342'ye yükseldi

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. TOBB Deprem Bölgesine 392 Tır İle Yardım Malzemesi Ulaştırdı
TOBB Deprem Bölgesine 392 Tır İle Yardım Malzemesi Ulaştırdı

TOBB Deprem Bölgesine 392 Tır İle Yardım Malzemesi Ulaştırdı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye 392 tır ile gıda, su, giysi, ısıtıcı ve ihtiyaç malzemesi gönderdi.

A+A-

TOBB'dan yapılan açıklamada, Birliğin depremler sonrasında yaraları sarmak için başlattığı yardım kampanyasının devam ettiği bildirildi.

260 tır ile gıda, su ve ihtiyaç malzemesi, 132 tır ile giysi, battaniye, 41 bin 136 ısıtıcı, 1946 iş makinesi, vinç, jeneratör, 405 konteyner ve çadır, 105 seyyar tuvaletin deprem bölgesine ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Oda ve borsalar, deprem bölgesinde yemek ihtiyacını karşılamak için seyyar mutfaklar kuruyor. Yardımlar, TOBB'da kurulan kriz masasından koordine ediliyor. TOBB tarafından başlatılan nakdi yardım kampanyası da sürüyor." ifadesine yer verildi.

Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.