Onursan Grup’tan Deprem Seferberliği

Türkiye'yi derinden sarsan ve 10 ilde büyük yıkıma ve can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından denizcilik sektörü yaraları sarmaya devam ediyor.

Son olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişim halinde kalarak afet bölgelerindeki depremzedelere ulaştırmak üzere acil ihtiyaçları karşılamak için seferber olduklarını bildiren Onursan Grup, “Ülkemizin ve depremzedelerimizin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için tüm gücümüzü seferber ediyoruz” dedi.

Onursan Grup yaptığı yazılı açıklamada, başta battaniye, mont, polar bere, polar eldiven, iş eldiveni gibi kişisel koruyucu donanımları ve Gepa Fiberglass fabrikasında üretimini yaptıkları ‘’Seyyar WC ve Seyyar Banyo kabinleri’’, çadır maksatlı kullanılması amacı ile ‘’20 kişilik’’ Cansalları ve afet bölgesinde yemek ihtiyaçları için 10 bin kalorilik yiyeceklerden oluşan yardım paketlerinin afet bölgesine ulaştırılmak üzere araçların hareket ettiği kaydedilerek, “Aklımız ve kalbimiz depremden etkilenen, halen kurtarılmayı bekleyen ve sağlık sorunları ile mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte. Gelişmeleri izlemeye, daha geniş kapsamlı kurtarma ve iyileştirme çabalarını desteklemeye devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte sarmak ve hızla iyileşebilmek adına doğacak ihtiyaçlar dâhilinde her türlü yardımı vermeye daima hazırız” denildi.

Vira Haber