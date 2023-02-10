Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi için kritik açıklama

Türkiye, Kahramanmaraş'taki depremlerle sarsılırken Akademi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Katıldığı bir televizyon programında Görür beklenen İstanbul depremiyle ilgili uyarıda bulundu. Görür, "Biz 23 yılını geçirdik. Olasılık yüzde 72'ye çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz" dedi.

Türkiye’de deprem rejimi, jeolojik yapısının 13 milyon sene önce başladığını ve daha milyonlarca sene devam edeceğine dikkat çeken Naci Görür, "13 milyon senedir bu depremler geliyor ve devam edecek. Bu doğanın gerçeğini ülkemizde değişmez bir gündem olarak almalıyız. Bizde ne halk ve yöneticiler depremi gündemlerine almıyorlar. Depremi konuşmamakla duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar" diye konuştu.

Depremle ilgili alınması gereken önlemlerden bahseden Naci Görür, şöyle konuştu: "Yapı insanların başına çökmemesi, öldürmemesi lazım. Bunlar bir ölçüde yapıldı. Hangi semtlerde binalar riskli araştırması yapıldı. Bunların yıkıp yapmak, güçlendirmek lazım."

99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde deprem olma olasılığının yüzde 62 olduğunu ifade eden Naci Görür, "Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık, 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz. Bunun bir prezisyonu var, artı-eksi 15 sene var" uyarısında bulundu.

Vira Haber