Muğla'nın Deniz Gücüne Yeni Katkı

İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden gemi, gece görüş kamerası, ağ vinci ve gelişmiş elektronik seyir donanımları ile mavi vatan için 7-24 görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kontrol gemimiz hizmete başladığı andan itibaren Muğla denizlerindeki denetim ve rehberlik kapasitemiz artacak, yasa dışı avcılık denetimleri başta olmak üzere, amatör ve ticari avcılık kontrolleri, su kirliliği ve kıyılardaki kaçak yapılaşma müdahaleleri konusunda çok daha etkin olacağız" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber