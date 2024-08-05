ABD Uçak Gemisi Theodore Roosevelt Hürmüz Boğazı'nda
İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na ulaştığını bildirdi.
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ABD İran'nın misilleme saldırı planlarına karşı İsrail'in savunmasını güçlendirmek üzere harekete geçti. ABD Savunma Bakanlığı'nın gerilimin artmasının ardından İsrail'in savunmasına yardımcı olmak amacıyla ek savaş uçakları ve donanma savaş gemileri göndermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi. İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na ulaştığını bildirdi.
Vira Haber
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Etiketler : ABD, Uçak Gemisi, Theodore Roosevelt, Hürmüz Boğazı
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