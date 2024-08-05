Rize Sadece Çayı ile Değil Petrolü ile De Anılacak

Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeolojik Mühendisi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Rize'nin Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alarak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) gönderdi. TPAO tarafından yapılan analizlere göre denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize açıklarında arama yapılacağını duyurmuştu. 2 gün önce ise Abdulhamid Han sondaj gemisi Karadeniz'de doğalgaz ve petrol araması yapmak üzerine Rize'ye doğru yola çıktı. Prof. Dr. Maden ise Çayeli'nde petrol çıkması halinde Rize'nin sadece çayla değil petrol ile de anılacağını belirtti.



“En yakın zamanda o petrolü çıkaracağız”

En yakın zamanda petrolün çıkarılacağını bildiren Prof. Dr. Nafız Maden, “Geçmişte yaptığımız birkaç haberde eleştirilmiştik. Bu sızıntı sadece seçim dönemlerinde çıkıyor diye. Sonra bitiyor. Ancak yapılan raporlarda Osmanlı döneminde bile bu sızıntının olduğu çıkmış. 1933 yılında yapılan haberde Çayeli açıklarında petrol arama çalışmaları yapılıyor. 1958 yılında İngiliz araştırma firmaları bu bölgede araştırma yapmış. Dolayısıyla bizde bunla beraber bizde bu Çayeli açıklarında petrol olup olmadığına yönelik bir araştırma yaptık. Gittik oradan numune aldık. Bu numuneleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Ar-ge biriminde analiz ettirdik. Petrolün varlığını kanıtladık. Doğal bir petrol kaynağı olduğunu ortaya koyduk. Şu anda geçtiğimiz hafta içerisinde Enerji Bakanımızın petrol araması yapılacağını söylemişti. Biraz da geç kalınmış bir faaliyet olarak görüyorum. Bir an önce yapmak gerekiyor. En yakın zamanda da sondaj yapılmasını bekliyoruz. En yakın zamanda o petrolü çıkaracağız” ifadelerini kullandı.



“Rize sadece çayı ile değil petrolü ile de anılacaktır”

Çıkarılacak petrolün sadece Rize'ye değil Türkiye'ye katkı sağlayacağını ifade eden Maden, “Petrol sadece Rize'ye değil ülkemize de çok şey katacak. Sektörlerin tamamı enerjiye bağımlı. Bizlerde petrolü çıkardığımızda ve onu rafine edip onu kullandığımız zaman dışarıya vereceğimiz dövizde azalma olacak. Belki bu bölge Kuveyt olmayacak. Bir Suudi Arabistan gibi olmayacak amam bizim enerji bağımlılığımızı azaltma açısında faydalı olacak. Ülkemizde bu sayede dışarıya döviz vermeyecek. Enerji bağımlılığımızı azaltacağız. Rize çayla anılan bir yer. Çayeli kuru fasulyesi ile de anılırdı. Artık bu petrol çıktıktan sonra Rize sadece çayı ile değil petrolü ile de anılacaktır” şeklinde konuştu.

Vira Haber