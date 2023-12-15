Muğla’nın Sahil Kesimlerine Yağış Uyarısı

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (16.12.2023 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Muğla sahil kesimleri kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Vira Haber