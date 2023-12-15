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Sinop’ta Palamudun Tanesi 200 Lira

Sinop’ta Palamudun Tanesi 200 Lira

 Sinop’taki balık tezgahlarında uzun süredir görünmeyen palamut tezgahlardaki yerini yeniden aldı. Palamutun tanesi 200 liradan satışa sunuldu.

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Kış aylarının sevilen balıklarından palamut av sezonunun başlangıcından bu yana tezgahlarda görünmüyordu. Sinoplu vatandaşlar uzun süre sonra palamut yeniden tezgahlarda gördü.
Balık satıcısı Ayhan Arslan, “Bir süredir palamut avlanmıyordu. Palamudun yerine daha çok torik satıyorduk. Şimdi balıkçılarımız palamuda yeniden ulaştı. Şimdilik tanesini 200 liradan satıyoruz. Avlanmaya bağlı olarak fiyatların düşmesini bekliyoruz” dedi.

Vira Haber

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