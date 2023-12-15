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Ayvalık Açıklarında 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

 Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarından Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasadışı yollardan geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (TCSG-8, KB-115) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Durdurulan bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Vira Haber

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