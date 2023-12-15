Tarım-ÜFE Yıllık Yüzde 50,47 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Tarım-ÜFE'de, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,56 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,98 artış gerçekleşti.



Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,72 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,18 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 10 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,49 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,79 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,92 artış gerçekleşti.



Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 22,78 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 26,57 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 176,00 ile yağlı meyveler ve yüzde 141,58 ile üzüm oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 27,59 ile turunçgiller oldu.



Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 11 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 17,92 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 3,05 ile çeltik oldu. Bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 11,32 ile yağlı meyveler ve yüzde 4,35 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.



Kasım 2023'te, endekste kapsanan 90 maddeden, 40 maddenin ortalama fiyatında azalış, 46 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Vira Haber