Müh. İlker Meşe’nin Üçüncü Kitabı Yayınlandı

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Yönetim Kurulu Başkanı Müh. İlker Meşe’nin üçüncü kitabı “Osmanlı’da İlk Kurulan Denizcilik Cemiyetleri, Denizcilikte Yayınlanan İlk Salnameler ve Nutki Ailesi” yayınlandı.

Denizcilik Dergisi’nde düzenli olarak denizcilerin hatıralarını kaleme alan Müh. İlker Meşe, “Yüksek Denizcilik Okulu Gemileri” ile “Denizde Örf Adet ve Nezaket Kuralları” kitaplarının ardından üçüncü kitabı olan” Osmanlı’da İlk Kurulan Denizcilik Cemiyetleri, Denizcilikte Yayınlanan İlk Salnameler ve Nutki Ailesi”’ni yayınladı.

Kitapta, bazıları ilk kez günyüzüne çıkan belgelerle denizcilik cemiyetlerimizin tarihi ve denizciliğimizde önemli yeri olan Nutki Ailesi ile ilgili fotoğraflar ve hatıralar yer alıyor.