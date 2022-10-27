Yeni Vapur Hatlarının Fiyat Tarifesi Belli Oldu

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattı 11.50 TL oldu. Avcılar-Bakırköy-Kadıköy Deniz Otobüsü hattı 28.74 TL olarak belirlendi.

Avcılar-Bostancı hattı 31.85 TL, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Kınalıada hattı 21.90 TL, Çengelköy Kabataş hattı 9.47 TL, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattının ücreti 11.50 TL olarak belirlendi.

DENİZ TAŞIMACILIĞINA MİL DÜZENLEMESİ

Toplantıda “Deniz Taşımacılık Hat ücret tarifesinin mil bazlı olarak düzenlenmesi” teklifi de oybirliği ile kabul edildi.

Deniz ulaşımında mevcut durumda uğramalı hatlarda mesafeye bakılmaksızın tek bilet ücreti alınıyordu. Ücret 2 iskele için de 10 iskele için de 7.67 liraydı.

Yeni düzenlemede, mesafe arttıkça işletme maliyeti ve yolculuk süresi artması dikkate alınarak, yeni ücret tarifesi mil üzerinde belirlenecek.

Buna göre; 1 milden sonra her mil başı ücrete 1 lira eklenecek. Denizden karaya ve karadan denize kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile yapılan yolculuklarda, aktarmalarda mevcut aktarma ücretlerinin yüzde 50 alınacak. Ücretler, 5 mil sonrası sabitlenecek.